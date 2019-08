Advokat Rasmus Paludan fik klient frifundet

Sønderborg: Rasmus Paludan er kendt af de fleste som leder af det islam-fjendske parti, Stram Kurs, men tirsdag eftermiddag i retten i Sønderborg havde han taget en anden kasket på og var forsvarsadvokat for en 51-årig mand fra Løgumkloster-egnen.

Den 51-årige var tiltalt for i to tilfælde at have overtrådt racismeparagraf 266 b helt tilbage i tiden fra den 23. oktober til den 28. oktober 2013 via offentlige opslag på sin Facebook-side og med fortsæt til udbredelse i en videre kreds. Det drejer sig om grove racistiske udtalelser.

Anklagen pillede advokat Rasmus Paludan fra hinanden, og efter langt over to timers domsforhandling blev den 51-årige frifundet af en enig domsmandsret med dommer Susanne Beier Lorenzen i spidsen.

- Politiet har ikke kunnet finde opslagene på mandens Facebook-side. Derfor skal han frifindes, begrundede Susanne Beier Lorenzen domsmandsrettens afgørelse.

Rasmus Paludan var klar i spyttet under sin procedure. Han slog i bordet og sagde, at tiltalen kunne bruges som skrækeksempel for unge jurastuderende.

Anklager Stinne Ørving Jensen forklarede, at politiet først i 2017 havde fået en anmeldelse om de racistiske opslag på den 51-åriges Facebook-side.

- Jeg er ikke racist, men er vokset op i et stærkt venstreorienteret hjem, forklarede han i retten. Manden erkendte, at han tidligere har været med i Danskernes Parti, der nu er nedlagt.