Advokat: Dørlukning kan få betydning for fremtidige sager

Advokat må opgive at få omstødt kendelse om, at det var i orden at lukke dørene i sagen om en 44-årige mand fra Tinglev, der fik skamferet sin penis. Nævn vurderer ikke, at der er særlige omstændigheder, der gør, at Højesteret skal tage sagen op.

SØNDERBORG: Den opsigtsvækkende sag fra Tinglev, hvor en familie står tiltalt for at have skamferet en 44-årigs mands penis, bliver ført bag lukkede døre.

Under retsmødet den 15. december bad den 44-årige mands advokat om at få dørene lukket for pressen og tilhørerne, selv om der fra retssagens begyndelse ikke var begæret dørlukning, referatforbud eller navneforbud.

Den 44-årige blev af byretten imødekommet i ønsket om lukkede døre af hensyn til, at han kunne udsættes for en unødig krænkelse ved at skulle forklare sig for åbne døre. Den kendelse var forsvarsadvokat for den tiltalte familie, Morten W. Kamp, ikke tilfreds med.

- Jeg har argumenteret for, at dørene skulle være åbne i den her sag, fordi der er tale om en voldssag. Typisk foregår voldssager for åbne døre i kontrast til sædelighedssager, hvor der er krav om lukkede døre. Det er rettens vurdering, at der er tale om vold og ikke sædelighed i den her sag, siger Morten W. Kamp.

Derfor ønskede Morten W. Kamp at få kendelsen om de lukkede døre for Højesteret, men Procesbevillingsnævnet har vurderet, at der ikke foreligger nogen særlig omstændigheder i sagen, der gør at Højesteret skal tage sagen op. Derfor blev vidneforklaringerne fra den 44-årige forurettede ført bag lukkede døre som først bestemt.