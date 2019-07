Ældreordførere uenige: Er for lidt hjemmehjælp kommunernes ansvar?

Ældreordførerne Per Larsen (K) og Birgitte Vind (S) er enige i, at det er problematisk, at antallet af hjemmehjælpstimer til ældre er faldet. Men de er dybt uenige om, hvis ansvar det er.

Ældre: På den ene side står ældreordfører for Det Konservative Folkeparti Per Larsen. På den anden side Socialdemokratiets ældreordfører Birgitte Vind.

De er enige om, at der behov for flere varme hænder og mindre bureaukrati i ældreplejen. En undersøgelse fra JydskeVestkysten viser nemlig, at over en tiårig periode er antallet af hjemmehjælpstimer i de syd- og sønderjyske kommuner faldet, mens antallet af ældre over 80 år er steget markant.

Men der ophører enigheden også mellem de to nyvalgte folketingsmedlemmer. For hvem bærer ansvaret for, at serviceniveauet i ældresektoren generelt er faldet?

Per Larsen er ikke i tvivl.

- Det er et kommunalt ansvar. Groft sagt bestemmer kommunerne selv, hvor mange penge de bruger på det, og hvordan de organiserer sig. Så det handler om, hvordan kommunerne har prioriteret. Der er afsat flere penge af den tidligere regering, siger Per Larsen og henviser til, at der blandt har været afsat 47 millioner kroner til gavn for demente, 400 millioner kroner over fire år til opsporing af ensomme ældre, og at kommunerne desuden fik tilført 1,7 milliarder kroner ekstra til et løft af serviceniveauet i 2019.

Til det svarer Birgitte Vind:

- Det er jeg dybt uenig i. Det har været kørt en underfinansiering, og jeg er desværre ikke overrasket over tallene. Grunden til, at vi ser de her tal, er underfinansiering fra den tidligere regering. Selvfølgelig er der ingen kommuner, der nedsætter serviceniveauet, fordi de gerne vil.