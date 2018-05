Ældre må vente i månedsvis på kørekort: 17-årige kommer foran i køen

Det tager i gennemsnit 90 dage at få fornyet sit kørekort hos politiet, hvis man har problemer med helbreddet. Det betyder især lange ventetider for ældre.

Ventetid: Tre måneder. Så lang er ventetiden lige nu, hvis du skal have fornyet dit kørekort hos politiet i vores del af landet.

I de fleste tilfælde er en fornyelse eller en erhvervelse af et kørekort en ekspeditionssag, som Borgerservice selv kan tage sig af. Men har du eksempelvis en anmærkning i en lægeattest, skal din ansøgning om fornyelse eller erhvervelse af et kørekort forbi et af politiets to centre for den slags. Og det er her, at du godt kan forberede dig på at skulle væbne dig med tålmodighed.

I vores del af landet sendes sagerne til Politiets Administrative Center Vest i Holstebro. Her er ventetiden lige nu på tre måneder. Og det betyder især lange ventetider for ældre, der skal have forlænget deres kørekort. Det er nemlig ofte dem, der har en anmærkning i en lægeattest, og derfor tager det ofte mindst tre måneder at få forlænget kørekortet.

- Flere sager bliver afgjort efter én måned eller halvanden. Men der er en række bøvlede sager, som trækker ud, siger politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard, der også er chef for politiets Administrative Center Vest i Holstebro, som står for kørekortfornyelserne.