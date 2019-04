Æggeproblematik: Dagrofa vælger billige udenlandske æg over danske

Æg: Dagrofa vægter pris over danskhed. Det er det klare svar, som dagligvarekoncernen Dagrofa nu kommer med, efter at JydskeVestkysten tirsdag kunne fortælle, at Dagrofa i modsætning til Salling Group og Coop har udenlandske æg i deres varesortiment, hvilket frustrerer danske ægproducenter.

En af dem er 60-årige Bent Jensen fra Ølgod, som på grund af supermarkedernes bandlysning af buræg i butikkerne har måttet omlægge hele produktionen fra buræg til skrabeæg. Det har kostet et tocifret millionbeløb, og nu må han altså også acceptere konkurrence fra udenlandske æg i Dagrofas butikker, der inkluderer Spar, Meny, Let-Køb og Min Købmand.

- Det, som jeg er harm over, er, at nogle ser ud til at importere æg kun på grund af prisen. Jeg tror ikke, at der er nogen, der synes, at æg er for dyre, for butikkerne har jo lige valgt at smide de billigste æg ud. Så det er jo kun for egen avance, og der synes jeg, at man må stå med en dårlig smag i munden, sagde Bent Jensen i tirsdagens udgave af JydskeVestkysten.