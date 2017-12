Årets læserbreve: Tabuer, tvangsfjernelse og homoforskrækkelse

1

Et par fra Fanø vakte stor opsigt med et læserbrev, hvor de gik til angreb på forestillingen om, at alt på arbejdsmarkedet kan måles og vejes af konsulenter. Læserbrevet blev for eksempel delt af psykologiprofessor Svend Brinkmann.

I læserbrevet står der blandt andet:

"Det slår mig med ét, at jeg og mine kolleger gennem en årrække er blevet bange. Bange for vores helbred. Bange for ikke at slå til. Bange for dårlige evalueringer. Bange for at transparensen afslører os, som dårlige til vores arbejde. Bange for chefen, som er bange for sin chef, som er bange for konsulenterne som..... "

