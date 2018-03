Fristen for at sende ansøgninger til kåringen som Årets Landsby 2018 i Danmark er lige rundt om hjørnet. Syv syd- og sønderjyske byer har tidligere modtaget prisen.

Hvor i Syd- og Sønderjylland er det lykkedes at tiltrække nye borgere til en landsby?

Hvis du kender et sted, hvor udviklingen i antallet af indbyggere er stigende, så er det måske en god idé at sende en ansøgning til kåringen af Årets Landsby 2018 i Danmark.

- Der skal noget meget mere afgørende til end et nyt shelter, byporte, legeplads eller en ny skulptur for at skabe øget bosætning og flere arbejdspladser i landsbyerne, fortæller formanden for bedømmelseskomiteen, Carsten Hansen, der er tidligere minister for by- bolig og landdistrikter.

Hele syv landsbyer fra landsdelen har tidligere vundet prisen.

I 2018 er fokus på landsbyernes ildsjæle og samarbejde, samt hvordan dette har været med til at trække tilflyttere og arbejdspladser til byen.

- Når vi i år sætter fokus på de konkrete resultater af ildsjælenes engagement, er det i erkendelsen af, at landsbyerne ikke kan sidde og vente på udviklingen, men i høj grad må skabe den selv, siger Carsten Hansen.

Varde Kommune og Haderslev Kommune var i fjor repræsenteret på henholdsvis anden- og tredjepladsen i kåringen i form af Ansager og Over Jerstal. 2017-prisen fokuserede på digitalisering, og vinderen blev Vallekilde på Vestsjælland.

Landsbyerne skal have under 2000 indbyggere for at komme i betragtning til prisen, ligesom der skal være udarbejdet en udviklingsplan.

På kortet herunder kan du se de tidligere vindere fra Syd- og Sønderjylland.