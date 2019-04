895 boliger udsættes for kraftig støj fra kampfly: Forsvarspolitikere klar med hjælp

V, S og SF er klar til at gå langt for at hjælpe de borgere omkring Flyvestation Skrydstrup, der i fremtiden må lide under støj fra de kommende F-35-kampfly. Torsdag kom det frem, at 895 husstande udsættes for mere støj end tilladt.

Han henviser til, at flyene forventes at tjene i 35-40 år og i det samlede indkøbsregnestykke, skal penge til de berørte borgere også tænkes ind.

Når et nyt folketing er trådt sammen, skal politikerne efter sommerferien se på en kompensationsmodel for, hvem der skal have tilbud om at forlade deres hus, og hvem der skal have støjsikring. Dernæst skal der laves en anlægslov, forklarer forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen (S).

Det siger de, efter at Forsvarsministeriet på et møde i Vojens torsdag præsenterede de endelige støjberegninger for de kommende kampfly. Hele 895 boliger vil nemlig opleve gennemsnitlig støj fra kampflyene over det tilladte støjniveau på 55 decibel i bymæssig bebyggelse og 60 decibel i landområder. For 120 boliger vil overskridelsen være mere end fem decibel.

F-35-kampflyene kommer fra 2023 kommer til Skrydstrup. 895 boliger vil opleve gennemsnitlig støj fra kampflyene over det tilladte støjniveau på 55 decibel i bymæssig bebyggelse og 60 decibel i landområder. For 120 boliger vil overskridelsen være mere end fem decibel. Støjtallene fra Forsvarsministeriet har været længe ventet hos lokalbefolkningen omkring flyvestationen. I december 2017 kom det frem, at Forsvarsministeriet i to år havde tilbageholdt en rapport, der viser, at flyene vil overskride støjgrænsen. Det fik ministeriet til at lave nye støjberegninger, der siden flere gange er blevet udskudt. Torsdag aften fik borgerne så endeligt svar på, at kampflyene kommer til at støje væsentligt mere end de nuværende F-16-kampfly.

- Vi skal bare bruge det, der er nødvendigt. Hvis du ser på den samlede økonomi for kampflyene, så er det ikke kompensationen, der kommer til at fylde meget, siger den tidligere mangeårige minister med henvisning til, at de samlede udgifter for kampflyene løber op i 56,4 milliarder kroner, når man medregner vedligeholdelsesaftalen på de nye fly.

Samme toner møder man hos det lokale folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V) fra Vojens få kilometer fra flyvestationen. Han kalder antallet af berørte boliger for "voldsomt", og derfor kræver det også, at staten vil gå langt for at gå de støjramte borgere i møde, mener han. Selvom han ikke er medlem af forsvarsudvalget, følger han sagen tæt og er løbende i dialog med forsvarsministeren om støjproblemerne.

Mere end gennemsnitsstøj

Selvom kampflyene ifølge de nye støjberegninger overskrider støjgrænserne for 895 boliger, behøver Forsvarsministeriet kun tilladelse til at overskride støj for 618 af husstandene. Det skyldes, at de resterende husstande kun er udsat for støj over grænseværdierne på grund af afvisningsberedskaber, hvor Forsvaret eksempelvis laver afvisningsmanøvrer af russiske kampfly. På de opgaver behøves der ikke tilladelse for at overskride støjgrænser.

Det er endnu ikke afgjort, om alle 895 boliger derfor er omfattet af en kompensationsordning, men står det til H.C. Schmidt bør alle støjramte borgere tælle med. Også selvom de kun oplever for meget støj på grund af afvisningsberedskab. Derudover mener han, at man skal lægge mere end bare gennemsnitsstøj til grund for en erstatning til borgerne. Man bør også kigge på, hvor høj maksimalstøjen er for de enkelte borgere, og på det punkt møder han allerede opbakning fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

- Der er to former for støj. Der er gennemsnitsstøj, men også maksimalstøj, hvor dem der bor lige under accelerationen vil opleve voldsom støj. Og for den sidste gruppe vil der være behov for tilbud om, at vi køber ejendommen, sagde han fredag til TV 2 News.