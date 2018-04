80 børn forgiftede: Virksomhed afviser erstatning - men trækker penge ud til ejerne

Nu har virksomheden fremlagt årsregnskab, hvor det fremgår, at man påtænker at trække en million kroner ud til ejerne.

Diafarms forsikringsselskab betalte 190 kroner til hvert barn per sygedag, men virksomheden har afvist at udbetale en erstatning af egen lomme.

I sommeren 2016 blev i alt 80 børn indlagt efter at have indtaget dråber med D-vitamin fra mærket Inno Pharma, som Vejle-virksomheden Diafarm står bag. Her var koncentrationen af D-vitamin ved en fejl 75 gange højere end tilsigtet, og det gjorde børnene syge.

- Diafarms svar på, om de skulle give en form for erstatning fra dem selv af, var, at det var de ikke forpligtede til, og derfor henviste de til deres forsikringsselskab, siger Lene Bruun.

- Jeg tænker, at når man har mulighed for at hive en million ud af et firma til sig selv, kan jeg godt undre mig over, at man ikke kan betale 25.000 kroner for noget, man selv har været skyld i. Et eller andet sted fortæller det mig rigtig meget om, hvor deres moral og etik ligger henne, siger Lene Bruun til DR P4 Trekanten.

Det forarger Lene Bruun, der er mor til Ida, som er et af de børn, der blev syge af D-dråberne. Hun har sammen med flere andre berørte familier efterspurgt en erstatning på 25.000 kroner per familie fra virksomheden.

DF vil ændre regler

Diafarm er ikke forpligtede til at betale erstatning af egen lomme. Men det skal der laves om på, mener Liselott Blixt (DF), der er formand for Folketingets sundhedsudvalg.

- Jeg vil gå videre med det her og spørge ministeren, om det virkelig kan være rigtigt, at man som forbruger ikke kan få noget ordentlig erstatning i sådan en situation her. Ellers må vi se på at få lavet en lovgivning, som tager vare på de her ting, siger Liselott Blixt og tilføjer:- Jeg undrer mig over, at de ikke betaler en frivillig erstatning. Det skal jo være sådan, at vi som forbrugere skal tro på, hvad der er i produktet. Er der kommet noget andet i, der gør, at vores børn bliver syge, så skal der jo falde en erstatning.

Ifølge Liselott Blixt er det afgørende ikke, at virksomheden har udbetalt penge til ejerne, selv om hun godt forstår forældrenes forargelse. Det afgørende er, at der er en erstatning at hente i fremtiden.

- Der skal være en erstatningspligt, hvis der er sket en fejl. Så er jeg ligeglad med, om det er lægemidler, helsekost eller fødevarer, vi taler om. Det drejer sig om, at man skal kunne stole på, hvad der er i de produkter, man køber, siger Liselott Blixt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Diafarm. Firmaet er siden holdt op med at producere D-dråber.