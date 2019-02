En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil skabe sammenhæng mellem de to landsdele og have stor betydning for erhvervslivet, lyder argumenterne fra de sønderjyder og fynboer, som ønsker en bro. Prisen på næsten 20 milliarder kroner er dog en alvorlig udfordring - men vi har slet ikke råd til at lade være, understreger formanden for foreningen bag projektet over for avisen Danmark under en sejltur mellem Fynshav og Bøjden.