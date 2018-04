72-årig får ti års fængsel for drab på sin hustru

Drab på en samlever eller ægtefælle koster som udgangspunkt tolv års fængsel - det samme som andre drab. I denne sag besluttede retten dog at give en strafnedsættelse på to år på grund af gerningsmandens alder.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på en frifindelse, fordi min klient ikke havde forsæt til at ville sin hustru ondt. Han var kun ude på at skade sig selv, siger forsvarsadvokat Poul Merrild.

Retten valgte dog at lægge vægt på, at de dødelige skaders placering ikke indikerede, at knivstikkene var påført under tumult.

Det var et enigt nævningeting bestående af tre dommere og seks nævninge, som torsdag eftermiddag fandt den 72-årige skyldig og idømte ham ti års fængsel. Dermed afviste retten Leif Petersens egen forklaring om, at det ikke var hans hensigt at skade hustruen. I stedet var det meningen, at han skulle tage livet af sig selv, forklarede han.

Drabet fandt sted i juni i sidste år i parrets fælles hjem i Esbjerg. Her stak Leif Petersen på et tidspunkt mellem klokken fire om eftermiddagen den 12. juni og klokken ni om morgenen den 13. juni sin hustru med to knive af mærket Global. Knivstikkene ramte den 73-årige kvinde to gange foran på kroppen og en gang i ryggen.

Esbjerg: Fængsel i ti år. Sådan lyder Esbjerg Byrets dom til den 72-årige Leif Petersen, som er kendt skyldig i at have dræbt sin hustru.

Jalousidrab

Optakten til den fatale episode i parrets hjem var en sms-besked på den dræbtes telefon, som ægtemanden ved en fejl kom til at se. SMS'en fik hustruen til at gå til bekendelse. Hun havde i et stykke tid haft en forhold til en fælles bekendt, som hun nu agtede at forlade sin mand til fordel for.

Den 72-årige tiggede sin kone om at ombestemme sig, men uden held. Da hun dagen efter begyndte at pakke sine ting og køre dem ud til den anden mands hus, valgte den 72-årige at gå ud i køkkenet og hente en stor kokkekniv. Med den skar han sig selv i håndleddet.

Det fik, ifølge Leif Petersens forklaring i retten, hustruen til at gribe ind og forsøge at tage kniven fra ham.

- Jeg ville ikke slippe, og det ville hun heller ikke. Pludselig var der en kniv mere i spil, og det kom til tumult. Det næste, jeg husker, er, at vi begge ligger på jorden i en blodpøl. Hun siger, at hun fryser, og jeg rejser mig med besvær og henter et tæppe og en pude i stuen. Jeg opdager, at jeg bløder fra halsen og et sår i maven, hvor der stikker tarme ud fra. Jeg tænker, at alt blodet er mit, og at alt er ligegyldigt, for jeg skal jo bare væk fra det her liv, lød den 72-åriges forklaring.

Næste morgen besluttede kvindens nye kæreste at alarmere politiet. Da betjente ankom til huset fandt man parret i en blodpøl på køkkengulvet. Kun Leif Petersen overlevede.