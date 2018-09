48-årig mand dømt: Voldtog sine børn

Et nævningeting ved Vestre Landsret i Esbjerg har onsdag stadfæstet en dom på otte års fængsel til en 48-årig mand for seksuelle overgreb mod fire mindreårige børn.

ESBJERG: I begyndelsen af året blev en 48-årig mand dømt ved retten i Esbjerg for i en periode på 11 år at have voldtaget og misbrugt fire mindreårige børn, heriblandt sine to døtre. Her blev manden ikendt en dom på otte års fængsel.

Den dom blev onsdag stadfæstet af et nævningeting ved landsretten i Esbjerg.

Sagen omhandler fire piger, der i flere omgange er blevet misbrugt seksuelt. Episoderne har fundet sted flere forskellige steder i Jylland, flere af dem i Esbjerg og omegn. Den første episode fandt sted helt tilbage i 2003, hvor han er dømt for at have misbrugt sin daværende kones søster, som på det tidspunkt bare var 10 år gammel.

Siden da har den dømte begået talrige overgreb mod blandt andet sine egne to børn, samt en 12-årig pige, som var en ven af hans familie. De seneste overgreb skal have fundet sted mellem august og december 2015, hvor han voldtog sin 9-årige datter gentagne gange.