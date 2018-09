46-årig pædofil dømt skyldig: Havde sex med mindreårig dreng

Senere i dag afgøres det, hvor længe den 46-årige mand fra Hobro skal i fængsel for at have forgrebet sig på mindreårige drenge. Overgrebene og forsøg derpå er sket i blandt andet Fredericia og Randers.

I retten kom det blandt andet frem, at det er sjette gang, manden modtager en dom for sædelighedsforbrydelser.

Manden var tiltalt for seks forhold. Både de tre dommere og seks nævninge var enige om, at manden skulle dømmes skyldig i alle forhold. Dog blev han dømt delvist skyldig i et enkelt forhold.

Herunder samleje med barn under 15 år, blufærdighedskrænkelse samt forsøg på både samleje og andet seksuelt forhold end samleje med børn under 15 år.

Uenighed om dom

I sagen vedrørende den dengang 14-årige dreng fra Fredericia har retten altså besluttet, at det er fundet bevist, at den nu dømte havde til hensigt at have sex med den nu 16-årige dreng.

Det skete blandt andet på baggrund af, at drengen i retten vedstod den forklaring, han gav til politiet i november 2016 - at der forelå en klar aftale om, at drengen og den 46-årige skulle mødes dagen efter og have sex. Til gengæld fik drengen 2500 kroner og en scooter.

Også i sagen, der omhandler en dreng fra Randers, hvor blandt andet samleje har været fuldbyrdet, er den 46-årige altså erklæret skyldig.

I sagen vedrørende en 11-årig dreng fra Vestjylland er den 46-årige alene blevet erklæret skyldig i blufærdighedskrænkelse, men han blev frifundet for blandt andet forsøg på voldtægt af barn under 12 år. I denne sag stemte to nævninge og alle dommere for en frifindelse af de øvrige forhold - udover blufærdighedskrænkelsen - mens fire nævninge stemte for, at den 46-årige var skyldig i alle forhold. Da dommerne hver havde to stemmer, blev det afgørende.