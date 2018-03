4, 3, 2, 1: Nye direktører skulle rydde op i regionen - nu er de stoppet

Et helt nyt hold koncerndirektører blev i 2016 ansat til at skabe stabilitet i Region Syddanmark efter en række skandalesager. Efter lidt over to år er de alle tre nu stoppet. Professor og ekspert i offentlig ledelse, Per Nikolaj Bukh, ser dog ingen tegn på tidligere tiders problemer i topledelsen.

"Vi står i den helt særlige situation i Region Syddanmark, at vi over kort tid kan sammensætte en hel ny topledelse, der sammen med politikerne kan nytænke ledelsen af regionen." Sådan lød det fra regionsrådsformand Stephanie Lose (V), da Region Syddanmark tilbage i marts 2016 ansatte Rikke Vestergaard samt Jens Winther Jensen som såkaldt koncerndirektører og dermed kunne fuldende en total udskiftning i topledelsen, der desuden bestod af regionsdirektør Jane Kraglund og koncerndirektør Michael Goodsite. Forud var gået måneder med talrige sager om en syg kultur, der blandt andet førte til den tidligere sundhedsdirektør Jens Elkjærs afgang. Nu kunne regionen dog endelig se fremad med en helt ny ledelse under Jane Kraglunds vinger. I dag er situationen anderledes. Der gik ikke mange måneder før Michael Goodsite og lidt senere Jens Winther Jensen sagde farvel og tak. Og mandag i denne uge kunne Region Syddanmark så meddele, at Rikke Vestergaard havde takket ja til et job som kommunaldirektør i Esbjerg Kommune efter lidt over to år i regionen. Tilbage står nu regionsdirektør Jane Kraglund, der sammen med endnu et hold nye direktører skal tegne direktionen i regionen. Jane Kraglund erkender, at situationen ikke er optimal. - Selv om man må forvente en vis udskiftning, så er ét år eller to i underkanten. Selvfølgelig havde jeg gerne set, at vi havde haft en bedre kontinuitet. På den anden side må jeg også konstatere, at vi har fået nogle nye folk ind - Kurt Espersen og Jørgen Bjelskou - som har videreført mange af de ting, vi havde sat i gang. Så på den måde har vi netop sørget for, at der trods udskiftningen har været en kontinuitet. Det er vigtigt, siger Jane Kraglund. Er regionen ikke attraktiv nok til at holde på folk i topledelsen? - Det tror jeg sådan set, at vi er. Hvis du kigger lidt rundt, er det jo heller ikke sådan, at man er ansat som direktør det samme sted i mange, mange år. Jeg tror, at den tid er forbi. Der er en vis udskiftning. Og jeg har så med glæde kunnet se, at vi får rigtig mange gode ansøgninger til de stillinger, siger Jane Kraglund.

Når der nu igen bliver skiftet så meget ud i ledelsen, vil der altid være en risiko for, at der vil være medarbejdere, som vender tilbage til den gamle måde at gøre tingene på. Men jeg ser ikke nogen tegn på, at det vil ske i Region Syddanmark, så der er ingen grund til at gå i panik. Per Nikolaj Bukh, professor på Aalborg Universitet

Ekspert: Ingen grund til panik Per Nikolaj Bukh er professor i offentlig ledelse og økonomi på Aalborg Universitet og har fra sidelinjen fulgt med i de tidligere sager om en syg kultur i regionens topledelse. Han har noteret sig, at regionen har lagt stilen om, og vurderer, at den nye linje bliver holdt på trods af svingdøren på direktionsgangen. - Da man ansatte en ny direktion for et par år siden, var der jo en erkendelse af, at man havde brug for et skifte i stilen og strategien, efter de mange sager der kom frem, da Carl Holst forlod regionen. Når der nu igen bliver skiftet så meget ud i ledelsen, vil der altid være en risiko for, at der vil være medarbejdere, som vender tilbage til den gamle måde at gøre tingene på. Men jeg ser ikke nogen tegn på, at det vil ske i Region Syddanmark, så der er ingen grund til at gå i panik. Der er det selvfølgelig også vigtigt, at man stadig har Jane Kraglund, som har været med i en del år og var med til at sætte linjen, siger Per Nikolaj Bukh.