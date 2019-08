3F: Sky-Light skal betale for ødelagte lunger

Det skal koste i kroner og ører for plastvirksomheden Sky-Light, at en række ansatte er blevet syge af at arbejde med farlig kemi, mener 3F.

Tidligere ekstrudefører Alex Vejlgaard Hansen forsøger at få erstatning fra Sky-Light, efter at Varde-virksomheden har ladet hånt om arbejdsmiljøet og en række ansatte har fået astma, fordi de er blevet eksponeret for det farlige kemikalie PMDA. Det skriver Fagbladet 3F.

Fagforbundet 3F har nu stævnet Sky-Light for brud på arbejdsmiljøloven. Her står der, at det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet bliver udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

- Jeg mener, at virksomheden har et kæmpe ansvar for, at jeg er blevet syg. Det er i hvert fald ikke min skyld, siger 50-årige Alex Vejlgaard Hansen, der betegner erstatningen som et plaster på såret.

I dag har hans helbred taget så meget skade af arbejdet på fabrikken, at han kun kan klare et fleksjob 12 timer om ugen.

Stævningen kommer i kølvandet på, at mindst otte ansatte på plastvirksomheden er blevet syge af at arbejde med PMDA i fremstillingen af blandt andet låg til creme fraiche-produkter fra Arla. Her har Alex Vejlgaard Hansen og flere kolleger fået smadret deres lunger og udviklet kronisk astma.

Seks har indtil videre fået anerkendt deres sygdomme som arbejdsskader, heraf Alex Vejlgaard Hansen. I alt er stævningen på 301.750 kr. Af disse er de 78.500 kroner for svie og smerte. Resten, 223.250 kroner, er for tabt arbejdsfortjeneste.

- Alex er blevet udsat for farlig kemi, og det har ført til, at hans astma er blevet anerkendt som en arbejdsskade. Det er helt oplagt, at 3F ønsker at følge sager som denne helt til dørs, siger Ulla Sørensen, der er ansvarlig for arbejdsmiljø i 3F.