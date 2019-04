350.000 danskere er ensomme: Nu er alle inviteret til fællesspisninger

Fællesspisning: Mad er den bedste kur mod ensomhed.

Sådan lyder mantraet bag initiativet Danmark Spiser Sammen, der løber af stablen i denne uge. Arbejdspladser, organisationer og privatpersoner i hele Syd- og Sønderjylland byder på et måltid mad for at bekæmpe ensomhed og tænde op under nye fællesskaber. Folkebevægelsen mod Ensomhed vurderer på baggrund af undersøgelser, at 350.000 danskere lider af svær ensomhed, og blandt andet derfor er det nu fjerde år i træk, at bevægelsen faciliterer de mange fællesspisninger.

- Vi skal alle sammen have noget at spise, og i de fleste kulturer er der tradition for, at man inviterer til mad eller en kop kaffe. Vi håber, at man gennem spisefællesskaberne kan møde nye mennesker, og at det vil føre til nye bekendtskaber og flere fælles aktiviteter, siger koordinator Majken Lundberg og fortæller, at interessen for arrangementerne vokser år for år.

Foruden tilbuddet om at spise sammen og møde hinanden på kryds og tværs en enkelt aften, er målet med fællesspisningerne også at få danskerne til at åbne mere op over for nye mennesker.

- Vi håber, at folk vil se egne fællesskaber efter og spørge sig selv, hvor åbne de egentlig er over for nye, siger Majken Lundberg.