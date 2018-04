31 boliger på vej i rigmands have

Den markante lyserøde villa og den nuværende store have må vige til fordel for et projekt med 31 boliger i rækkehuse - i hvert fald hvis en kommende lokalplan bliver vedtaget af Vejle Byråd. Foto: Kaare Johansen

Udviklingsfirma fra Varde klar med plan på familiens Haahrs 16.000 kvadratmeter store grund ved Seligmannsvej i Bredballe.

Bredballe: Vejles mangeårige oliekonge Olaf Haahrs tidligere ejendom i Bredballe er udset til at forsvinde fra jordens overflade. Villaen og den nuværende store have må vige til fordel for et projekt med 31 boliger i rækkehuse - i hvert fald hvis en kommende lokalplan bliver vedtaget af Vejle Byråd. Foreløbig har teknisk udvalg sagt ja til, at der må udarbejdes et forslag til lokalplan, der så kan sendes i offentlig høring. Sagen var på udvalgets dagsorden tirsdag.

Tre rækker af huse Det er det Varde-baserede udviklingsfirma, Reka Gruppen, der er klar med projektet på den attraktive grund. Virksomheden har købt ejendommen af konkursboet efter Olaf Haahr. Planen er at bebygge den skrånende grund på 16.000 kvadratmeter med tre rækker af huse, der er kædet sammen to og to. Reka Gruppens projektudviklingschef, Pelle Bendtsen, ønsker ikke her og nu at fortælle detaljeret om firmaets planer - blandt andet købsprisen. Det er efterhånden et par år siden, at Olaf Haahrs ejendom blev sat til salg. Dengang lød salgsprisen hos liebhavermægleren Liljenhoff på 25 millioner kroner. Siden er Olaf Haahr flyttet fra sit mangeårige hjem med den smukke udsigt over Vejle Fjord. Og hvis planerne gennemføres, betyder det enden for den mere end 500 kvadratmeter store ejendom fra 1917, hvor Olaf Haahr og familie blandt andet har kunnet nyde en fantastisk udsigt over fjorden.