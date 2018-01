280 nye forsvarsjob skaber jubel på Christiansborg

Der står et bredt flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet bag forliget, der tilfører Forsvaret 12,8 milliarder over seks år fra 2018 til og med 2023. En del af de penge går til nye arbejdspladser i det syd- og sønderjyske.

- Det er rigtig godt, og jeg er rigtig tilfreds. Det er det helt rigtige sted at placere nye job. Det fortæller mig også, at man én gang for alle har sagt, at det er Syd- og Sønderjylland, man vil satse på i Forsvaret, siger folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V).

Arbejdspladser: Syd- og Sønderjylland blev den store vinder, da et nyt forsvarsforlig blev fremlagt på et pressemøde søndag middag. 280 nye arbejdspladser kommer til landsdelen. En betragtelig andel af de i alt cirka 700 arbejdspladser, der opstår på landsplan som følge af det nye forlig.

Glæde hos DF

Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup er også tilfreds med det nye forsvarsforlig. Også selvom hun ærgrer sig over, at Varde, hvor hun selv er opstillet, står til at miste 20 arbejdspladser.

- Der er selvfølgelig nogle ting, jeg ikke er glad for. Jeg er lidt bange for, at vi mister kompetencer i Varde. Men derudover kan man ikke se forsvaret på en sådan måde, at man ikke vil gå med til at sige minus 20 folk i Skrydstrup, når der kommer flere soldater andre steder, siger Marie Krarup, der dog advarer mod at se for lokalt på forsvarsområdet.

- Jeg ser nationalt på forsvarsområdet. Det er godt for områderne, der får nye arbejdspladser, men det er ikke kun et forsvar for Sønderjylland. De er der ikke for landsdelen skyld, men for nationens skyld.

I Haderslev opbygges der blandt andet en let infanteribataljon, mens et nyetableret luftværn etableres i Oksbøl. I Varde og Skrydstrup skal en række effektiviseringer spare i alt 40 job. Ifølge Henrik Dam Kristensen kommer en stor del af de soldater, der kommer til Syd- og Sønderjylland, til at indgå i en ny international brigade på cirka 4000 mand. Samtidig får landsdelen også del i de 500 ekstra værnepligtige, der også er en del af forsvarsforliget.