Ifølge pressemeddelelsen fra politiet skyldes en del ulykker, at bilister fejlvurderer motorcyklisternes hastighed, når de kører for stærkt. Arkivfoto: Ole Friis

I alt 241 motorcyklister blev dræbt eller kom alvorligt til skade som følge af ulykker i Syd- og Sønderjylland mellem 2006 og 2015. Politiet giver her gåde råd til både bilister og motorcyklister.

Foråret kommer så småt listende og dermed er de første motorcykler også begyndt at køre på de Syd- og Sønderjyske veje. Det kan blandt andet ses i Esbjerg, hvor der traditionelt bliver afviklet motorcykeltræf skærtorsdag som markering af, at MC-sæsonen er startet. Rådet for Sikker Trafik, FDM og Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker nu at sætte fokus på motorcyklisters sikkerhed, da i alt 241 motorcyklister enten er blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade som følge af ulykker mellem 2006 og 2015 i Syd- og Sønderjylland. En ny undersøgelse fra Transport DTU viser, at der er 50 gange højere risiko for at blive involveret i en alvorlig ulykke på motorcykel end som fører af en bil, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gode råd til motorcyklister Overhold hastighedsgrænserne. Dødsulykker med motorcykler skyldes ofte for høj fart, og at andre fejlvurderer, hvor hurtigt, du kører.

Hold øje med dine medtrafikanter. Og husk, at de kan have svært ved at se dig.

Gør dig synlig med refleksvest eller hjelm i pangfarve.

Sørg for, at din køreteknik er i orden. Hvis din rutine er rusten, så tag et køreteknisk kursus.



Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

Høj hastighed ofte årsagen Antallet af dødsulykker faldt fra 2016 til 2017, men antallet af alvorligt tilskadekomne var på samme niveau. - Når risikoen for motorcyklister er så mange gange større per kørt kilometer, skyldes det ofte, at hastigheden er for høj i mange af dødsulykkerne, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik ifølge pressemeddelelsen. - Desuden er motorcyklisterne ikke beskyttet på samme måde, som man er i bil. Og endelig er motorcyklisterne lette at overse, fordi de ikke fylder meget i gadebilledet.

Gode råd til bilister Vær forberedt og hold ekstra øje. Man kan nemt overse en motorcyklist i trafikken.

Brug god tid på at orientere dig. Brug spejlene og hold øje med motorcykler, der er langt væk. De kan komme kørende hurtigere, end du tror.

Se dig ekstra for, når du krydser en vej.



Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi