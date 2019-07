2301 opkald sidste år: Flere bilister ringer, når de har ramt en hjort

Dyrenes Vagtcentral fik i 2018 væsentligt flere opkald fra Syddanmark om hjortepåkørsler, end de gjorde i 2017. Stigningen er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at flere hjortes påkøres, men derimod at flere bilister ved, hvor de skal ringe hen, mener faunaekspert.

Syd- og Sønderjylland: Flere tusinde hjorte påkøres hvert år af bilister på de danske veje. I Syd- og Sønderjylland var der sidste år 2301 henvendelser til Dyrenes Vagtcentral om påkørsler af hjorte. Året før var tallet 1889, og i 2016 var det endnu lavere med kun 1880 henvendelser. Det samme billede tegner sig for resten af Danmark, der også ser en voldsom stigning fra 2017 til 2018. Men ifølge faunaekspert og biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, er det ikke ensbetydende med, at der er flere hjorte, der er blevet kørt ned. - Jeg tror ikke, at det er et udtryk for, at flere hjorte bliver påkørt, men at folk ved, hvor de skal ringe hen. Rådyrbestanden er stabil, og selvom kronvildtbestanden er stigende, så fylder påkørsler af kronvildt ikke meget, da de fleste hjorte er rådyr. Trafikken stiger også jævnligt men ikke voldsomt, siger han.

Hvad kan du gøre for at undgå at påkøre hjorte? - Vis især opmærksomhed om natten og i skumrings- og dæmringstiden



- Hold øje med skiltningen



- Vær opmærksom på, at reflekser fra dyrenes øjne kan bedst ses i udkanten af bilers lyskegler. Hvis du kan se dyr, så sæt farten ned. Hjorte er flokdyr, så hvis du har set en, er der stor sandsynlighed for, at der er flere



- Hjorteaktiviteten er stor i månederne april-maj og oktober-december, så her bør du være ekstra opmærksom

Flest i Region Midtjylland

Hvad gør du, hvis du har ramt et dyr? Hvis uheldet er ude, og du har påkørt et dyr, er det vigtigt, at du ringer efter hjælp. Du kan enten ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812, Falck eller politiet. I nogle kommuner kan du også melde sammenstødet på en app. Det anbefales, at du bliver siddende i bilen for ikke at stresse dyret yderligere, hvis det stadig er i live.



Er dyret flygtet, vil du blive guidet til, hvordan du skal markere stedet, så Schweizerhundeføreren kan finde det, og du ikke behøver at vente ved stedet. Ligger dyret til fare for trafikken, vil det blive fjernet hurtigst muligt, men ellers kan du risikere at skulle vente et stykke tid, hvis dyret stadig er i live og på stedet.

Naturens gang Øverst på listen over henvendelser i Syd- og Sønderjylland ligger kommunerne Esbjerg, Aabenraa og Varde med mellem 169 og 173 påkørsler i 2018. Esbjerg og Aabenraa sørger - ligesom kommunerne Fanø og Sønderborg - selv for afhentning af påkørte dyr på deres kommuneveje. Varde har sammen med de resterende syd- og sønderjyske kommuner en aftale med Falck. Aftalen indebærer, at Falck afhenter og - i tilfælde af at dyret stadig lever - afliver dyret. Også på de statsejede veje smækker Falck udrykning på og henter dyrene, hvis de ligger til fare for trafikken. - Når dyret er dødt, er det en transportopgave. Det skal fragtes til destruktion. Vilde dyr må ikke transporteres, så vi kan ikke sende dyret til dyrlægen. Det skal aflives på stedet, siger områdechef hos Falck, Jens Møller Knudsen og tilføjer, at Falck medbringer en dyreambulance med en skytte, hvis meldingen er, at dyret stadig er i live. Et hurtigt skud gør nemlig en ende på dyrets lidelser. Medmindre dyret er i live eller farligt for trafikken, kan der dog godt gå flere timer, før Falck har mulighed for at hente det, og på en varm og solrig sommerdag kan det få dyret til at lugte. - Jo før vi kommer ud, jo nemmere er det at fjerne dyret. Der går hurtigt naturens gang i det, siger Jens Møller Knudsen.

Farlige sammenstød Også mindre dyr såsom katte og mårer bliver kørt ned på de danske veje, men det er ikke altid, bilisten kan mærke sammenstødet med et mindre dyr. Et sammenstød kan også slynge mindre dyr 20-30 meter væk, og det kan derfor være svært for bilisten at finde dyret. Situationen med en hjort, der er et større dyr, er dog en helt anden, fortæller Michael Carlsen. - Som bilist kan man blive forskrækket og et øjeblik give slip på rattet af chok, men man skal også huske på, at et kronvildt godt kan veje 200 kilo eller mere, og de er høje nok til at kunne nå hen over bilen og ramme forruden. Der er også eksempler på bilister, der er blevet slået ihjel i sammenstød med en hjort, siger han. I langt de fleste tilfælde vil hjorten dø i sammenstødet med bilen, men overlever den, vil den forsøge at slippe væk, selv hvis dyret har brækket benene. Ifølge Michael Carlsen kan man som bilist undgå at stresse hjorten yderligere ved at blive siddende i bilen og derfra tilkalde hjælp. Formår hjorten at flygte, er det Schweisshundeførerens opgave at spore den og i de fleste tilfælde aflive den. Hjorten vil dog ikke blive aflivet, hvis den bliver fundet med sin flok og ser ud til ikke at være skadet.

November ligger højest