22 undervisere fyres på VUC Syd: Fagforening rejser sager mod skolen

Fyringer: Efter mere end to måneders ventetid har 22 hf-lærere fredag fået at vide, at de er fyret fra VUC Syd. Det oplyser VUC Syds direktør, Asbjørn Nielsen, til JydskeVestkysten.

I juni modtog 31 hf-undervisere en varslet opsigelse som led i en stor fyringsrunde på skolen, hvor i alt 47 medarbejdere blev varslet afskediget. Asbjørn Nelsen ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvorfor tallet er skrumpet fra 31 til 22 afskedigede undervisere. Han fortæller dog, at fire selv har sagt op, mens et ukendt antal har fået et andet job på skolen. Han ønsker dog ikke at sige, hvor mange der er trukket tilbage.

- Vi havde hele tiden ønsket, at antallet af afskedigelser blev så lavt som muligt. Vi har ingen interesse i at afskedige nogen, men vi har et behov for at få det til at gå op i forhold til vores økonomi, og de behov vi har, siger han.

Han afviser, at det er pres fra lærernes fagforening GL, som har varslet mulige faglige, der har fået VUC Syd til at mindske antallet af fyrede undervisere. Han vurderer samtidig ikke, at VUC Syd har været på usikker juridisk grund i forhold til nogle af de varslede opsigelser.