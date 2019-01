1793 gange på ét år: Brandfolk rykker ud til fem blinde alarmer om dagen

Ifølge Bo Torp Henriksen, analysechef for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen, er der en række ulemper ved de mange udrykninger. Brandvæsenet kan for eksempel risikere at være optaget unødigt, hvis det kører ud til en blind alarm, mens der finder en reel brand sted et andet sted i kommunen.

Alarmer: Brandfolkene tordner ind gennem døren. De er i fuld beredskab, men da de når frem går det hurtigt op for dem, at de hurtigt kan vende snuden den anden vej igen. Der er ingen brand at slukke.

ABA-anlæg har også fordele

Men Beredskabsstyrelsen ser også en tendens til, at reelle brande udvikler sig mindre via ABA-anlæggene, fordi brandvæsenerne derigennem får tidligere alarmering.

- Vi skal hele tiden se ulemperne i lyset af fordelene, for der er nogle klare fordele ved ABA-anlæg i forhold til at opdage brandene hurtigt. Det er en balancegang, siger Bo Torp Henriksen.

Selvom der også er fordele ved de automatiske anlæg, peger han på flere argumenter for at holde antallet af blinde alarmer nede - også for virksomheder og almindelige borgere.

- Hvis alarmen går på et produktionsanlæg, kan hele produktionen stoppe, og så kan virksomheden få et økonomisk tab. Derudover skal det ikke skal undervurderes, at udrykningskørsel kan være farligt for andre trafikanter, siger han.

Ifølge Bo Torp Henriksen er der forskel lokalt på, hvor nemt det kan være at nedbringe antallet af udrykninger til blinde alarmer. Nogle steder har bestemte virksomheder rigtig mange blinde alarmer, og her ville det give mening for dem at indgå i en dialog med det lokale brandværn om mulighederne, mener han.