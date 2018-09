17-årigs mor advarer mod gruppepres: Min datter blev presset til at køre bil

Mor står frem med hendes version af begivenhederne natten til søndag på Vindinggaard Ringvej for at advare andre unge mod gruppepres.

Vejle: Min datter blev beordret til at køre. Sådan lyder det mandag morgen fra moderen til den 17-årige pige, der er sigtet for spirituskørsel og brud på reglerne for kørekort til 17-årige. Pigen mistede herredømmet over bilen og ramte en transformatorstation ved Vindinggaard Ringvej natten til søndag. Moderen har talt med sin datter - og hun står nu frem for at advare andre mod at bøje sig for gruppepres. Ifølge Mette R. (hendes fulde navn er redaktionen bekendt -red.) var hendes datter til fest hos en efterskolekammerat - en fest, hun havde glædet sig til. Planen var, at hun skulle overnatte og tage toget hjem til Sønderjylland i løbet af søndagen. Moderen fortæller: - Hen på natten er mange taget hjem, og de står en lille flok udenfor villaen og trækker frisk luft. Her kommer en anden gæst - en 18-årig mand - og siger, at han lige har fået ny bil, som de skal se. Det er en Ford Focus fra 2003. Manden hopper ind og siger, at de skal prøve en lille tur.

Din tur til at køre Ifølge moderen bliver hendes datter inviteret på den næste tur, sammen med en 18-årig og en anden kammerat. - Vores datter har lige selv fået kørekort, og vi har købt en lille bil, som hun kører i sammen med os, for at få lidt erfaring inden hun fylder 18 til oktober, forklarer Mette R. Under turen på Vindinggaard Ringvej henvender den 18-årige ejer af bilen sig ifølge moderen til datteren: - Han siger, at nu skal hun prøve. Min datter bliver nervøs. Hun ved jo godt, at hun ikke må køre og slet ikke, når hun har drukket. Den unge mand siger igen, at nu er det hendes tur. Alle de andre har jo også kørt. Han stiger ud, så hun kan køre. Min datter er nervøs, men tør ikke andet end at sætte sig ind på førersædet. Hun kører videre, men er nervøs og mister kontrollen. Hun føler, at bilen skrider og blokerer bremsen. Det betyder, at bilen rutsjer rundt og rammer en elboks med bagenden.

Låst inde i celle Ifølge moderen er alle tre i bilen udskadte. En midaldrende mand kommer hurtigt til stede og tilkalder politiet, der er hurtigt på pletten. Da den 17-årige fortæller, at det er hende, der har kørt, bliver hun beordret ind i politibilen, mens drengene får lov at gå. - Min datter puster først i alkometret. Derefter bliver hun kørt til politigården i Vejle. Her får hun besked på at aflevere alle sine ting - øreringe, ur og ringe - ja sågar hendes sko. Derefter bliver hun ført til en celle med kun en madras og et lagen og låst inde. Hun har fået at vide, at der skal tages en blodprøve, men hun er selvfølgelig i chok og græder voldsomt.