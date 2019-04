FLENSBORG: Onsdag blev en 17-årig mand anholdt, efter han havde truet med at dræbe lærere og elever på en skole i Flensborg.

For nogen tid siden var den samme elev involveret i en tilsvarende episode på en folkeskole i nærheden. Det slesvig-holstenske undervisningsministerium bekræfter, at der har været et lignende tilfælde på en anden skole. Det skriver mediehuset SHZ.

Den 17-årige blev anholdt på Eckener-Schule i det sydvestlige Flensborg, efter han på nettet havde truet med, at flere mennesker skulle slås ihjel på skolen, der er et centrum for erhvervsuddannelser med cirka 2500 elever.

- Den mistænktes chat-partner henvendte sig til os, hvorefter vi vurderede situationen, forklarer Christian Kartheus, der er pressetalsmand for politiet i Flensborg, til mediehuset.

Vurderingerne mundede ud i, at politiet tog truslerne seriøst og derfor visiterede samtlige elever, da de onsdag morgen mødte op til undervisningen. Her viste det sig, at den 17-årige var i besiddelse af flere knive, hvorefter han blev anholdt.