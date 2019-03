16-årig dreng fra Esbjerg er sigtet for deling af drabsvideo

Syd- og Sønderjyllands Politi har torsdag sigtet en 16-årig dreng for at have delt Marokko-videoen med sine klassekammerater. Den 16-årige har erkendt delingen.

Esbjerg: En 16-årig dreng fra Esbjerg er blevet sigtet for at dele en video, der viser et drab af en kvinde i Marokko. Drengen går på Rørkjær Skole Urban i Esbjerg, og videoen skal han have delt med flere elever i sin klasse gennem Messenger. Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse onsdag, og torsdag kunne de sigte den 16-årige for overtrædelse af straffelovens paragraf 264d om uberettiget videregivelse af meddelelser og billeder. Den 16-årige har erkendt delingen. En 15-årig pige fra Rørkjærskolen fortalte i onsdagens JydskeVestkysten, at en af hendes klassekammerater havde delt Marokko-videoen. Pigens far havde ifølge sin datter meldt sagen til politiet, men det er endnu uvist, om der er tale om den samme person.

Lad være med at dele Politiet har fundet flere tekniske beviser i efterforskningen, men de har også gjort en indsats for at få slettet videoen hos dem, der har modtaget den. Klassens forældre er desuden blevet informeret om, hvad der er sket. - Vi opfordrer i meget kraftige vendinger til, at man sletter videoen, hvis man er i besiddelse af den. Lad være med at vise videoklippet eller dele det. Der er tale om stærkt krænkende indhold. Og du risikerer at blive sigtet for overtrædelse af straffeloven. Strafferammen er bøde eller fængsel i op til tre år, siger vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed i en pressemeddelelse. I sidste uge blev 14 personer sigtet for at dele videoen, men den 16-årige er indtil videre den eneste i Syd- og Sønderjylland.