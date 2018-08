Billetter: Ud af i alt 700 deltagere til arrangementet på Syddansk Universitet den 28. september, hvor USA's tidligere præsident Barack Obama skal tale, vil 100 være VIP-gæster.

Således er Business Koldings 518 medlemsvirksomheder nu blevet inviteret til at købe en billet til den nette sum af 12.500 kroner plus moms for en almindelig siddeplads og 17.500 kroner plus moms for en VIP-billet, der er inklusiv et foto med Obama. Direktør for Obama-arrangøren Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, fortæller, at der altså tale om 100 VIP-billetter, mens han ikke vil afsløre, hvor mange billetter, der blevet sat til salg i alt.

- Der er i alt 500 pladser foruden 200 studerende. 100 er VIP-billetter, og resten er en blanding af billetter, vi har sat til salg og givet væk, siger Morten Bjørn Hansen.

Kolding Kommune har fået 27 billetter, og formentlig får SDU også en portion foruden de 200 pladser til de studerende. Det står endnu ikke klart hvor mange.

Morten Bjørn Hansen fortæller dog, at størstedelen af de øvrige deltagere vil være virksomhedsledere fra Business Koldings medlemsvirksomheder.