- Det er lidt for slapt, Nikolai

Kongehusekspert Søren Jakobsen mener, det er lidt slapt, at prins Nikolai er stoppet i militæret. Det kunne have gavnet ham, ligesom det gavnede kronprinsen, fortæller han til bt.dk.

Varde: Det ser ikke godt ud, at prins Nikolai er droppet ud af Sergentskolen i Varde efter to måneder. Det fortæller Søren Jakobsen til bt.dk. Han er forfatter og historiker og har beskæftiget sig med kongehuset i mange år.

- Militæret ville helt klart kunne modne og give ham en bedre start til karrieren. Så det er lidt slapt, at han nu er stoppet, siger han.

Den unge prins kunne ellers have haft gavn af en militær uddannelse.

- Det ville have tilført ham modenhed, styrke og fysik. Derudover viser sådan en uddannelse, at man kan modtage en ordre og samtidig gennemføre den. Den viser også, at man kan udvise disciplin, og det er absolut brugbart i erhvervslivet. Den vej burde han have fulgt, siger Søren Jakobsen.