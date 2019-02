Ringkøbing-Skjern har fem deltagere med til årets DM i Skills

Fakta

Årets deltagere er:Klejnsmedelærling Daniel Dysager Bundgaard fra Tarm. Han er under udannelse på Skjern Tekniske Skole. Han er lærling hos Runi A/S i Tarm.



Murerlærling Nikolaj Skydsgaard Hansen fra Videbæk. Han er under uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole i Herning og er lærling hos HNN Byggefirma ApS i Videbæk.



Bagerelev Ida Willumsgaard Lauridsen fra Hemmet. Hun er under uddannelse på skolen ZBC og er i lære hos Nr. Nebel Bageri ApS i Nørre Nebel.



Bagerelev Linda Katrine Holst Kjeldsen fra Tirstrup ved Varde. Hun er elev hos Hvide Sande Bageri.



Butikselev Rasmus Dahl Jørgensen fra Skjern. Han er under uddannelse hos Tradium i Randers. Han er elev hos Jysk i Skjern.