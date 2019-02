S-profil: Øjenafdeling i Sønderborg kan blive offer for sundhedsreformen

Konsekvens: Øjenafdelingerne på hospitalerne i Sønderborg og Vejle går en usikker fremtid i møde. En af de to afdelinger risikerer nemlig ifølge Benny Engelbrecht (S) at blive lukket som følge af regeringens planlagte sundhedsreform.

Lige nu har borgerne i Region Syddanmark tre øjenafdelinger til rådighed. De er placeret i Sønderborg, Vejle og Odense. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at der kun er to øjenafdelinger i hver region. Imidlertid har Region Syddanmark altså valgt at have tre på grund af blandt andet de store geografiske afstande, men den beslutning vil med regeringens sundhedsreform gå fra at være en politisk beslutning til en sag for en ny sundhedsforvaltningsbestyrelse.

Folketingsmedlem Benny Engelbrecht (S) frygter, at det vil koste livet for øjenafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

- Hvis man ændrer på strukturen, så det bliver et nationalt anliggende, vil den nye bestyrelse kigge på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Diskussion bliver så, hvad der skal lukkes ned for at opfylde kravet. I Sønderborg er befolkningsgrundlaget det ringeste, men det kan selvfølgelig også blive Vejle, siger Benny Engelbrecht.