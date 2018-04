Politisk flertal til kommunerne: Stop med at kapre kunder fra private virksomheder

Private virksomheder oplever ofte hård og unfair konkurrence fra kommuner og regioner, der med skattekroner i ryggen kan udføre opgaver langt billigere, end hvad private aktører kan. Nu sætter et bredt flertal på Christiansborg de offentlige institutioner stolen for døren og sikrer mere fair konkurrence.

Den offentlige sektor varetager hver dag en lang række kerneopgaver herunder ældrepleje, skoler og sygehuse. Men det sker, at kommuner, regioner og andre offentlige institutioner bevæger sig ind på områder, der ligger uden for deres kerneopgaver. Områder, som det private erhvervsliv allerede tilgodeser og varetager. Det kan eksempelvis være, at en kommune eller region driver gartneri, - vaskeri, - eller rådgivningsvirksomhed, selvom der findes private aktører med ekspertise på området.

- Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver frem for at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår, siger minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), i en pressemeddelelse.

Opgavetyveri: Private virksomheder skal fremover beskyttes bedre mod unfair konkurrence fra offentlige institutioner som for eksempel regioner og kommuner. Det har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokraterne for nylig besluttet.

- Aftalen vil være med til at modvirke, at offentlige myndigheder fastsætter priser under markedsprisen til skade for private virksomheder. Den vil være med til at sikre vækst i det private erhvervsliv. Det er også et vigtigt fremskridt, at vi får større åbenhed om de kontrolbud, der kommer fra kommuner og regioner. De virksomheder, der byder, skal have klar besked om, hvad de er oppe imod, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en pressemeddelelse.

Desuden skal en offentlig institution i højere grad kunne kontrolleres, når den selv byder på en opgave i udbud, ligesom det skal være nemmere for en virksomhed at klage, hvis den oplever unfair og konkurrenceforvridende konkurrence fra det offentlige.

Når en offentlig institution udøver erhvervsaktivitet, vil den nye aftale forhindre, at den offentlige institution sætter prisen på en given ydelse kunstigt lavt. Priserne skal nu sættes i overensstemmelse med anbefalinger fra OECD.

Men det har et bredt politisk flertal altså nu besluttet at sætte en stopper for. Aftalen består af flere dele.

KL: Ingen grund til flere benspænd

Hverken Region Syddanmark eller Kommunernes Landsforening (KL) mener, at offentlig erhvervsaktivitet er et større problem end som så, og ifølge Leon Zeppelin, formand for KL's kultur-, Erhverv-, og Planudvalg, er begrebet "opgavetyveri" skudt helt ved siden af

- Udgangspunktet er, at kommunerne har ret til selv at løse de givne opgaver. Derfor kan der aldrig være tale om opgavetyveri, siger Leon Zeppelin.

Mens Region Syddanmark ikke mener, at den nye aftale kommer til at gøre en væsentlig forskel for regionen, mener Leon Zeppelin, at der er risiko for, at nye regler vil blive til unødig gene for kommunerne.

- Det er rigtig fint, at man vil klargøre reglerne, når det offentlige bevæger sig ind på områder, som nærmer sig private virksomheders marked. Konkurrencen skal selvfølgelig være fair og lige. Der er dog allerede i dag meget smalle rammer for, hvornår og hvordan kommuner kan agere på et marked. Men der er ingen grund til at indføre nye regler, som kan blive unødige benspænd for kommunerne," siger Leon Zeppelin.