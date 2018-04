Marie Krarup: Rusland truer ikke Europa

Esbjerg: For mindre end en måned siden blev Dansk Folkepartis Marie Krarup sat eftertrykkeligt på plads af partiledelsen efter en række udtalelser om Rusland. Udenrigsordfører og næstformand i partiet Søren Espersen måtte specifikt understrege, at han altså tegnede partiets udenrigspolitiske linje og ikke Marie Krarup, der havde talt for en mere forsonlig politik over for Rusland, end regeringen og dens støtteparti står for.

Men denne irettesættelse har ikke lukket munden på Krarup, der er valgt til Folketinget i Esbjerg Omegnskreds, og lørdag kunne JydskeVestkystens læsere til arrangementet "JV Direkte" på Hotel Britannia i Esbjerg høre et oplæg fra Krarup og stille spørgsmål til politikeren, der er uddannet russisk sprogofficer og har arbejdet som assisterende forsvarsattaché i Moskva.

- Medierne har en stor del af skylden for, at debatten om Rusland har et uhyggeligt lavt niveau. Alt skal være sort eller hvidt, og i det billede dæmoniseres man nærmest, hvis man ikke udnævner Putin som djævlen selv, siger Marie Krarup.