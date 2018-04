Eva Kjer Hansen: Unødigt bureaukrati koster vores virksomheder kassen

De to folketingsmedlemmer Eva Kjer Hansen (V) og Henrik Dahl (LA) har indledt et togt i Syd- og Sønderjylland, hvor de blæser til kamp mod bøvl og bureaukrati i erhvervslivet. Vi ville tage os til hovedet, hvis vi vidste, hvad unødvendigt bureaukrati koster vores virksomheder, siger Eva Kjer Hansen.

Forleden indledte politikerduoen, der selv har ophav i henholdsvis Aabenraa og Ribe, "Tour de Afbureaukratisering 2" i Syd- og Sønderjylland. I efteråret 2017 besøgte Kjer og Dahl de syd- og sønderjyske kommuner for at komme bøvl og bureaukrati i det offentlige til livs. Det kulminerede i 149 eksempler og forslag til forenklinger, der blev sendt videre til de relevante ministre.

Politikertogt: Efter blot tre dage på tur rundt til syd- og sønderjyske virksomheder har de to folketingsmedlemmer Eva Kjer Hansen (V) og Henrik Dahl (LA) allerede mistet pusten over, hvor meget bøvl og bureaukrati virksomhederne til daglig kæmper med.

Spild af penge og ressourcer

Nu står erhvervslivet for tur, og fremgangsmåden er den samme. Allerede efter tre dage med virksomhedsbesøg står det klart for de to politikere, at bøvlet og besværet er mindst lige så vidtrækkende i erhvervslivet som i det offentlige.

- Vi ville tage os til hovedet, hvis vi fik beregninger på, hvor mange penge vores virksomheder bruger på at håndtere unødigt bureaukrati, siger Eva Kjer Hansen og peger på, at det samme bureaukrati går igen i mange af de eksempler, som virksomhederne nævner.

Eksempelvis beretter flere virksomheder, at de spilder mange penge på at byde på opgaver i offentligt udbud, selvom de langt fra er sikre på at vinde opgaven. Det skyldes, at det offentlige stiller store krav til dokumentationen i de bud, virksomhederne afgiver. Andre virksomheder kæmper blandt andet med komplicerede indberetningssystemer, der koster mange ressourcer.