Vejen skal med i LykkeLiga

Vejen: Lions klubberne i Vejen Kommune arrangerer igen i foråret et foredrag. I 2017 var det Anja Loven, og i 2018 kommer den tidligere håndboldlandsholdspiller Rikke Nielsen til Vejen Idrætscenter, hvor hun den 14. marts vil fortælle om sin håndboldkarriere, men vigtigst om hendes arbejde med at skabe en håndboldturnering for handicappede børn.

LykkeLiga er et positivt nationalt fællesskab for børn med udviklingshandicap og deres familier. Krumtappen er etablering af en forening for lokale håndboldhold for børn mellem fem og 16 år. Holdene danner ramme om en helt ny måde at skabe netværk for børn og familier på og udenfor banen.

Rikke Nielsen har indvilget i at medvirke ved opstart af et LykkeLiga hold i Vejen Kommune. Derfor anmodes interesserede om allerede nu at henvendende sig til en af Lions klubberne i Vejen Kommune med henblik på at hjælpe med opstart af projektet. /EXP