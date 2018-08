FLENSBORG: Til det sidste var der tvivl om, hvorvidt Flensborgs fodboldstadion kunne godkendes til et spil på så højt niveau. Men nu er der grønt lys for, at kampen kan spilles på hjemmebane, når SC Weiche 08 fra Flensborg temmelig sensationelt den 31. oktober skal møde Bundeslige-klubben, Werder-Bremen, i anden runde af kampen om DFB-pokalen.

Inden skal forholdene dog forbedres, og der er blandt andet lejet et kraftigere lysanlæg. Der bliver plads til 5000 tilskuere.

/SHZ