Vred landmænd raser over hykleriske politikere

- Ænder fra Frankrig, lam fra Irland, laks fra Norge og oksekød fra Argentina. Alt det spiser politikerne, men til gengæld ikke et eneste stykke kød fra Tyskland, konstaterer Thomas Andresen.

Den 39-årige er ophidset over den ugemenu, der fra 1. juli gælder i forbundsdagens restaurant. Det liberale medlem af forbundsdagen Carina Konrad fra Rheinland-Pfalz har offentliggjort menukortet. Her bliver der ikke kun beskrevet lækre retter til særdeles moderate priser. Også en del af fødevarenes oprindelseslande er oplyst.

- Af os forlanger politikerne et bæredygtigt landbrug. De taler om CO2-reduktion og luftforurening. Og nu dette. Jeg forstår ikke længere noget som helst, lyder det fra Thomas Andresen.

LINDEWITT: Landmand Thomas Andresen fra Lindewitt sydvest for Flensborg er stiktosset over hykleriet blandt politikerne i den tyske forbundsdag.

Skulle de forlange kød, der er krogmodnet i fire uger, fikser vi det også. Men støt os dog for pokker.

Stor interesse

Han har luftet sin vrede på sin Facebook-side, Hof Barslund.

- Er vores produkter ikke gode nok? Eller stoler de ikke på de regler og love, som de vælter ud over os landmænd, spørger den frustrerede gårdejer i sit opslag, der foreløbig er blevet delt mere end 20.000 gange.

Andresen anbefaler kalvekød fra Nordfrisland, lam fra vestkystens enge eller steaks fra de vandbøfler, han selv producerer. Han tilbyder også at formidle kontakten til landbrug og slagtere, som har lokale produkter i sortimentet.

- Og skulle de forlange kød, der er krogmodnet i fire uger, fikser vi det også. Men støt os dog for pokker, appellerer Thomas Andresen.

I hans øjne er det svært at opfordre menige borgere til at bakke op om det lokale landbrug, hvis kartoflerne er det eneste lokale produkt, der er at finde på toppolitikernes tallerkner.

- Jeg fatter det ikke, men måske kan nogen forklare sammenhængen, lyder det retoriske spørgsmål.

Foreløbig har han ikke fået nogen forklaring. Men det konservative forbundsdagsmedlem Petra Nicolaisen fra den vrede landmands naboby Wanderup har i det mindste et bud.