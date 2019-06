Vovehalse udløste stor redningsaktion

TÖNNING: Fire unge vovehalse fik onsdag aften startet en større redningsaktion på Ejderen ved Tönning i Nordfrisland. Teenagerne havde fået lyst til at se nærmere på forholdene i Dithmarschen og forsøgte derfor at svømme over floden.

Vidner iagttog svømmerne og fik den opfattelse, at der var tale om børn i nød på vandet. 25 redningsfolk rykkede ud med fuld alarm.

I en båd nåede reddere frem til de fire unge. De berettede at alt var godt, hvorefter de ved egen kraft svømmede retur til Nordfrisland.

/SHZ