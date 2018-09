KIEL: På banegården i Kiel har politiet pågrebet en 29-årig, slovakisk mand, der i 2014 blev dømt for voldtægt og tvang i delstaten Baden-Württemberg. Efter at have udstået godt halvdelen af sin treårige fængselsstraf blev manden udvist til sit hjemland og fik indrejseforbud i Tyskland.

Den 29-årige kan nu se frem til at skulle tilbringe yderligere 490 dage bag tremmerne i et tysk fængsel. Det oplyste politiet fredag.

/DPA