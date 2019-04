KIEL: Hagl, storm og voldsomt nedbør udløste sidste år skader for mindst 74 millioner euro i det nordlige Tyskland. Det fremgår af en opgørelse fra de tyske forsikringsselskabers brancheforening.

Husejere i Slesvig-Holsten modtog 38 millioner i erstatning efter vejrskader, mens der blev udbetalt 36 millioner til forsikrede husejere i Hamborg. Hovedparten af erstatningerne dækkede skader i forbindelse med storm og heftige haglbyger.

- 2018 hører til blandt de fire mest stormplagede af de seneste 20 år, fortæller Wolfgang Weiler, der er formand for forsikringsvirksomhedernes sammenslutning.

En del skader blev også udløst af voldsom regn. Under lavtrykkene Ursula og Elena i henholdsvis maj og september skabte den kraftige regn oversvømmelser flere steder i Nordtyskland. I Slesvig-Holsten blev der ødelagt huse, indbo og industrianlæg for otte millioner euro under oversvømmelser, mens de tilsvarende skader i Hamborg løb op i 17 millioner euro.

Statistikken omfatter kun skader, der er dækket af forsikringer. Derfor er ødelæggelsernes reelle omfang formentlig højere.

For nok er alle boliger i Nordtyskland forsikret mod storm og hagl. Men kun omkring 25 procent har forsikringer, der dækker skader i forbindelse med nedbør eller oversvømmelser.

En sammenligning med det foregående år er ikke mulig. Det er første gang brancheforeningen offentliggør særskilte tal for de enkelte forbundslande.

