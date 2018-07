Voldsom stigning i antal tilfælde af hudkræft

KIEL: Stadig flere slesvig-holstenere bliver ramt af hudkræft. Det fremgår af en statistik, som sygekassen, Kaufmännische Krankenkasse, netop har offentliggjort. Den afslører voldsomme stigninger i både den alvorlige modermærkekræft og den knap så fatale basalcelle hudkræft - også kaldet almindelig hudkræft.

Den seneste opgørelse afslører, at 147 slesvig-holstenere var i behandling for modermærkekræft i løbet af 12 måneder. Det er en stigning på 72 procent i forhold til året før. Med hensyn til almindelig hudkræft er både stigningen og antallet af patienter større. Her var 551 i behandling, hvilket er 115 procent flere end det foregående år.

Mens almindelig hudkræft sjældent fører til døden, at prognoserne anderledes dystre for personer, der rammes af modermærkekræft. Sygdommen er aggressiv og kan brede sig med metastaser i andre dele af kroppen. Sker dette, er chancerne for at overleve de kommende fem år kun mellem 10 og 40 procent. Opdages celle-forandringerne i tide, er prognoserne for at blive helbredt til gengæld mellem 70 og 95 procent.

Begge kræftformer kan udløses af for eksempel overdreven solbadning med utilstrækkelig beskyttelse i form af solcreme.