Voldsom brand raserer stråtækt hus

GLÜCKSBURG: Adskillige frivillige brandværn er rykket ud til en voldsom i brand i Bockholm ved Glücksburg. Her står et stråtækt hus i flammer.

Branden er så voldsom, at myndighederne tilråder beboerne i lokalområdet at blive i deres hjem og holde døre samt vinduer lukket.

I alt 60 brandfolk er i aktion.

Branden blev opdaget omkring kl. 8.30. Brandårsagen er endnu ukendt. Dog kan der være tale om et lynnedslag, idet et tordenvejr var trukket ind over området.

En person opholdt sig i huset, da branden brød ud. Vedkommende er indlagt på sygehuset til observation.

/SHZ