Voldsom brand raserer historisk villa

GROßOLT: Natten til torsdag hærgede en voldsom brand i en historisk villa i Großsolt syd for Flensborg. Da brandfolkene ankom, slog flammerne allerede ud gennem taget. Cirka 80 brandmænd måtte tilkaldes for at bekæmpe ilden.

Villaens førstesal udbrændte næsten totalt. Resten af huset fik omfattende sod- og vandskaber og er ikke længere beboeligt.

Familien i det brandhærgede hus kunne redde sig ud af egen kraft.

Slukningen varede helt til de tidlige morgentimer torsdag.

Brandårsagen er foreløbig ukendt.

