OSERSTEDT: Mindst seks lejligheder blev ødelagt, da der lørdag i de tidlige morgentimer udbrød en voldsom brand i en beboelsesejendom i Osterstedt sydvest for Rendsburg. Da det lokale, frivillige brandværn ankom, slog flammerne allerede op gennem taget, og der måtte tilkaldes forstærkning.

Det lykkedes brandfolkene at forhindre ilden i at brede sig til et nærliggende stuehus på en gård.

Brandårsagen er ukendt. Ingen mennesker kom noget til.

/DPA