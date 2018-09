LÜBECK: I flere tilfælde krænkede den 73-årig leder af en rådgivningscentral for voldsofre i Lübeck kvinder, der søgte hjælp på stedet. Det mener anklagemyndigheden, der nu har sigtet den 73-årige for i alt fire overgreb.

Manden sigtes for vold, ulovlig tvang samt for at have blottet sig over for en klient på offerrådgivningen. Den tiltalte er pensioneret politimand. Ofrene var mellem 38 og 53 år, da de formodede overgreb fandt sted.

/SHZ