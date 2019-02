Vinteren blev usædvanlig tør

KIEL: I Slesvig-Holsten har vinteren været usædvanlig tør. Fra oktober til januar er der kun faldet 196,6 liter nedbør pr. kvadratmeter. Det er cirka en tredjedel mindre end gennemsnittet.

Det tørre vejr giver en smule bekymring hos landbruget. Her frygter man, at grundvandet kommer til at stå for lavt. Til gengæld glæder man sig over de milde temperaturer.

- Vintersæden er kommet godt gennem de forløbne måneder. Det første asparges- og jordbæravlere er allerede i gang med forberedelserne til den kommende sæson, siger Daniela Rixen fra det slesvig-holstenske landbrugskammer.

/DPA