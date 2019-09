Vindmøllebranchen er næsten gået helt i stå

For ikke at overbelaste el-nettet er der sat begrænsninger på, hvor mange møller der må bygges i store dele af Nordtyskland. Arkivfoto: Johan Gadegaard.

Slesvig-Holstens regering kræver, at de snærende bånd for udbygningen af nye vindparker bliver fjernet. I første halvår af 2019 er der kun blevet opført to nye møller. Konsekvenserne for beskæftigelsen er også dramatiske.

KIEL: Når tyske toppolitikere torsdag mødes med forbundsregeringens økonomi- og energiminister, Peter Altmeier, med vindkraft på dagsordenen, medbringer Slesvig-Holstens miljøminister, Jan Philipp Albrecht, vidtrækkende krav om at få sat fart på udbygningen af de vedvarende energikilder. Den slesvig-holstenske minister vil også sætte punktet på dagsordenen i det tyske parlaments førstekammer, Forbundsrådet, den 20. september. - Forbundsrepublikken må lette foden fra bremsen. På alle felter inden for vedvarende energi har vi brug for et solidt perspektiv med hensyn til udvidelser, mener Jan Philipp Albrecht.

Netop for Slesvig-Holsten er det vigtigt, at overproduktionen af elektricitet kan anvendes til brintfremstilling. Erhvervsminister Bernd Buchholz.

Når ikke miljømål Ifølge den nuværende tyske, regeringskoalitions planer skal 65 procent af landets samlede el-forbrug i 2030 kommer fra vedvarende energi. Men for at indfri den ambition er der behov for lempelser af de snærende grænser for udbygningen. I Slesvig-Holsten og store dele af resten af Nordtyskland må der kun etableres nye vindmøller med en samlet ydelse på 902 megawatt - en grænse der bliver sænket 786 megawatt, hvis Altmeiers planer bliver vedtaget. Det svarer til kun cirka 230 møller. Baggrunden for begrænsningerne er manglende kapacitet i lednings-nettet. Etableringen af vindparker er stort set gået i stå syd for grænsen. I Slesvig-Holsten blev der således kun opført to nye vindmøller i første halvår af 2019. Udviklingen har alvorlige konsekvenser for beskæftigelsen. Siden sidste års begyndelse er mellem 8000 og 10.000 job forsvundet i den nordtyske vindbranche, skønner fagforbundet i IG Metall Küste, der organiserer medarbejdere inden for industri og håndværk i Slesvig-Holsten, Mecklenburg-Vorpommern, Hamborg, Bremen og det nordvestlige Niedersachsen. Det skriver nyhedsbureauet DPA. Også sol-energien er klemt. Her stopper de statslige tilskud nemlig, når den samlede kapacitet rammer 52 gigawatt i hele Tyskland. Også den grænse skal væk, mener den slesvig-holstenske miljøminister.

Brint er også vigtig - Men det er samtidig vigtigt at få gjort produktionen af brint ved hjælp af strøm mere rentabel. Netop for Slesvig-Holsten er det af både økonomiske og miljømæssige grunde vigtigt, at overproduktionen af elektricitet kan anvendes til brintfremstilling, supplerer Slesvig-Holstens erhvervsminister Bernd Buchholz.