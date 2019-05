NORDSTRANDISCHMOOR: En lærer med mod på en helt usædvanlig opgave bliver nu efterlyst af det slesvig-holstenske undervisningsministerium. Jobbet som underviser for de fire børn på den lille vadehavsø Nordstrandischmoor er nemlig blevet slået op. Øen ligger lige ud for Bredstedt på den sydslesvigske vestkyst.

Øen har ikke haft en fast lærer siden 2018.

Læreren skal kunne undervise i alle fag og på samtlige niveauer. Et barn er i 8. årgang, to i 6. og et enkelt i 3. klasse.

Øen har 18 indbyggere.

/DPA