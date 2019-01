FLENSBORG: Som de fleste andre østvendte kystbyer i den sydlige ende af den jyske halvø blev også Flensborg onsdag ramt af oversvømmelser. Vandstanden steg så meget, at vandet væltede ind over kajkanten og oversvømmede flere gader ved havnen. Kiel blev ligeledes ramt. Værst var situationen dog ud i Lübeck, hvor vandet stod cirka to meter over normalen og blandt andet oversvømmede talrige kældre.

Skadernes omfang er endnu ikke opgjort.

/SHZ