Vild video: Kampdroner i aktion

PANKER: Luftfartsvirksomheden Airbus testede torsdag den nyeste krigsteknologi i luftrummet over Slesvig-Holsten. Fra forbundsværnets øvelsesterræn ved Panker i det sydøstlige Slesvig-Holsten blev der affyret adskillige ubemandede droner, der herefter ledsagede en ombygget, civil Learjet, der skulle illustrere et kampfly på patrulje over Østersøen.

- Vi udforsker muligheden for at indsætte droner i fremtidens strategi for luftkamp, forklarer Florian Taitsch fra Airbus Defence and Space til nyhedsbureauet, DPA.

Tanken er, at de ubemandede droner skal beskytte de bemandede fly mod fjendtlige angreb. Men endnu er det langtfra så vidt. Først i 2025 forventer Airbus at have den nye teknik på markedet.

Formentlig bliver det nødvendigt med yderligere testflyvninger over Østersøen. Området i det sydøstlige Slesvig-Holsten er nemlig perfekt. På det store øvelsesterræn bliver ingen forstyrret af aktiviteterne, og der er ingen risko for skader på mennesker eller civile værdier, hvis noget går galt.

- I Tyskland findes der ikke noget bedre sted til formålet, forklarer Florian Taitsch.