Vild ide: 30 kilometer lang svævebane skal forbinde nordtyske byer

Grønne i Slesvig-Holsten vil undersøge, om en svævebane mellem den sydlige del af forbundslandet er et billigere og mere miljøvenligt alternativ til en udbygning af jernbanenettet.

ELMSHORN: Kan en godt 30 kilometer lang svævebane aflaste vejnettet i det sydlige Slesvig-Holsten? Det spørgsmål skal De Grønne i Pinneberg Amt nu tage stilling til. Et af deres medlemmer er nemlig klar med en indledende forespørgsel om muligheden for et anlæg, der skal forbinde Elmshorn med Hamborg. Det skriver avisen Pinneberger Tageblatt..

Bag forslaget står det grønne partimedlem Dieter Schott fra Pinneberg. Men han er langtfra alene om ideen. Flere partikolleger bakker ham op.

De Grønne ser en svævebane som en oplagt mulighed for miljøvenlig transport. Samtidig vil de have undersøgt, om svævebanen er billigere end det tredje jernbanespor, der er planlagt i området.

Partimedlemmerne i Pinneberg Amt skal stemme om forslaget på torsdag. Nyder ideen fremme ved den lejlighed, håber Dieter Schott, at hans parti på delstatsplan vil arbejde videre med forslaget.

Svævebaner som en del af den kollektive transport kendes i flere lande både i og uden for Europa. I østrigske Linz er planerne om en godt ti kilometer lang svævebane til aflastning af vejnettet således vidt fremskredne.