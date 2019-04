Video chokerer i Tyskland: Syge dyr bliver slæbt i wire

Myndighederne i Slesvig-Holsten har forgæves forsøgt at forhindre eksport af kvæg til naboerne fra delstaten Niedersachsen på grund af mistanke om dyrplageri. Afslørende video synes at underbygge de slesvig-holstenske formodninger.

RENDSBURG: Myndighederne i Slesvig-Holsten har i flere omgange, men forgæves forsøgt at bremse eksport af kvæg fra Tysklands nordligste delstat til naboerne i Niedersachsen. Rendsburg-Eckernförde Amt har tidligere nedlagt veto mod at sende kvæg mod syd. Det skete efter meldinger om, at dyrene herfra under kummerlige transportforhold blev sendt videre til slagtning i lande uden for EU. Også slagtningerne på ankomststedet skulle finde sted på en stærk kritisabel måde.

Forvaltningsretten i Slesvig afgjorde imidlertid i begyndelse af april, at Rendsburg-Eckernförde ikke kunne handle på vegne af veterinærmyndighederne i andre delstater. Dyrevelfærd i Niedersachsen er udelukkende de lokale myndigheders ansvar.

En ny video fra foreningen Soko-Tierschutz tyder imidlertid på, at forholdene syd for Elben er helt uacceptable. Ifølge foreningen stammer optagelserne fra bondegårde i Niedersachsen, samt fra et slagteri ved Stade, der ligger blot få kilometer syd for Slesvig-Holsten.